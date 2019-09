Racisme: Pas de sanction contre les fans de Cagliari

Les fans de Cagliari n'ont pas été sanctionnés par la fédération italienne pour les cris racistes à l'encontre de Romelu Lukaku lors de la 2e journée de Serie A.

Dans un rapport publié ce mardi, l'instance a indiqué que les chants entendus ce soir-là au stade ne comportaient aucun caractère discriminatoire, et que par conséquent, il n'y avait pas matière à condamner les ultras sardes.

En revanche, le club a été condamné à 5000€ d'amende pour avoir jeté des bouteilles en plastique sur la pelouse lors du même match.

BREAKING: Serie A have confirmed once again that Cagliari will not face punishment for the racist chanting aimed at Inter's Romelu Lukaku pic.twitter.com/pgzv6ltbsb