Qui sont les promus du Big Four ?

La saison 2019-2020 du football européen s'est officiellement refermée ce dimanche avec la finale ... des play-offs d'accession en Liga. En parallèle à PSG-Bayern Munich, Gérone et Elche se sont disputés le dernier ticket pour l'élite du football espagnol. Ces derniers ont gagné le droit d'affronter le FC Barcelone, le Real Madrid et les autres grâce à un but de Pere Milla à la 96eme minute. Sixièmes du championnat, les Franjiverdes ont profité des play-offs pour surprendre Saragosse et donc Gérone pour retrouver la Liga cinq ans après l'avoir quitté en raison d'une relégation administrative. Passé par la troisième division, Elche a su se reconstruire pour retrouver un championnat où il n'a joué que deux saisons au XXIe siècle.

L'équipe entraînée par Pacheta y accompagnera Huesca, champion de deuxième division et Cadix qui était en position de force pour remporter le titre avant de se faire dépasser à la dernière journée. Grâce à cette fin de saison haletante, les coéquipiers de David Ferreiro ont remporté le premier titre de leur histoire. Ils prennent l’ascenseur un an après avoir terminé à la 19eme place lors de leur première expérience en Liga. Pour Cadix, un club où la ferveur est énorme, le dernier passage en Liga remonte à la saison 2005-2006.



Bundesliga, une promotion pour des habitués



Avec son titre de champion de deuxième division, l'Arminia Bielefeld a battu un record du football allemand, celui du nombre de promotions en Bundesliga. Pour la huitième fois de son histoire, le club basé en Rhénanie du Nord accède à l'élite du football germanique. Une mission accomplie grâce à une saison très solide. L'équipe de Fabien Klos, le meilleur buteur du championnat avec 20 réalisations, a été en tête du classement pendant l'intégralité de la phase retour. Le champion de Bundesliga 2 a su conserver cette régularité dans un contexte compliqué en terminant avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Cette performance a permis de devancer Stuttgart. Un an après sa relégation, ce club historique du football allemand a su rebondir pour remonter immédiatement en Bundesliga. L'Argentin Nicolai Gonzalez, qui est très courtisé cet été, a joué un rôle important pour permettre à la Mercedes-Benz Arena de renouer avec les belles affiches de Bundesliga.



Des clubs historiques retrouvent la Premier League



16 ans après sa relégation, Leeds retrouve la Premier League. Grâce à Marcelo Bielsa, les Peacocks ont remporté le Championship. Un résultat qui a fait sensation dans une ville longtemps frustrée par les résultats de son équipe de football. L'ancien finaliste de la Coupe des Clubs champions est en route pour renouer avec son glorieux passé. Pour l'accompagner dans le championnat le plus puissant du monde, West Bromwich a fait le travail pour monter directement et s'éviter la même déception que l'an passé. A la tête du club de Birmingham, Slaven Bilic, l'ancien sélectionneur de la Croatie, a réussi sa mission. Grâce aux 26 buts d'Aleksandar Mitrovic et une victoire dans les play-offs d'accession, Fulham est le troisième promu en Premier League. Le club londonien a misé sur un effectif de qualité pour remonter un an après sa relégation et ça a payé.



Un nouveau venu en Serie A



En Italie, c'est La Spezia qui a remporté les barrages d'accession. Pour la première fois de leur histoire, les Aquilotti vont jouer dans l'élite du football italien. Pour écrire l'histoire, les hommes de Vincenzo Italiano ont fait match nul sur l'ensemble des deux finales contre Frosinone (1-1) mais ils sont promus grâce à leur meilleur classement lors de la saison, 3eme. Après 38 matchs de Serie B, le club qui était reparti des divisions amateurs après une liquidation judiciaire en 2008 n'a été devancé que par Benevento et Crotone. Les premiers ont survolé le championnat grâce à l'expérience de Filippo Inzaghi sur le banc quand les seconds ont assuré la montée grâce aux 20 buts de de Simy. Ces deux équipes avaient été reléguées en 2018.