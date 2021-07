Qui sont les promus des quatre grands championnats ?

Qui prendra la suite de Manchester City, sacré haut la main la saison dernière ? L'exercice 2021/2022 s'ouvrira le samedi 14 août prochain par une belle affiche entre les Citizens et le Tottenham du nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo. En dehors des cadors de Premier League habituels, Norwich, Watford et Brentford seront particulièrement à scruter car ce sont les promus de cette nouvelle saison. Depuis 2016, les Canaris font l'ascenseur entre l'élite et la Championship mais c'est bien la formation de Daniel Farke, entraîneur du club depuis mai 2017, qui a terminé première et gagné son accession à l'étage supérieur. Derrière Norwich, un nom bien connu en Premier League : Watford. L'ancienne formation d'Abdoulaye Doucouré et Etienne Capoue a validé son billet en terminant deuxième l'an dernier sous l'impulsion de son nouvel entraîneur Xisco. Dernier larron de ce groupe de trois, on retrouve Brentford. Le club basé à Londres a battu Swansea en play-off et a gagné le droit de disputer la Premier League près de 75 ans après sa dernière expérience. Sheffield United, Fulham et West Bromwich Albion descendent en deuxième division. En Allemagne, Bochum et Greuter Fürth sont les deux nouvelles équipes inscrites cette saison pour jouer en Bundesliga, grâce à leurs deux premières places acquises dans l'antichambre de l'élite. La saison dernière, le FC Cologne a évite de justesse la relégation en venant à bout de Holstein Kiel en barrage. Sous l'impulsion du capitaine français Anthony Losilla, Bochum a gagné son passe pour l'étage supérieur après onze ans de disette alors que le club de Greuter Fürth a profité de sa victoire contre le Fortuna Düsseldorf et de la défaite de Holstein Kiel pour chiper la place de vice-champion de la 2. Bundesliga. Cette dernière verra donc Schalke 04 et le Werder Breme garnir ses rangs cette saison.

Le retour de Majorque

En Espagne, le RCD Majorque fait une nouvelle fois l'ascenseur mais en 2021/2022, le club des Baléares sera bel et bien en Liga. La formation de Luis Garcia a terminé deuxième de Liga 2, derrière l'Espanyol Barcelone de Vicente Moreno. Enfin, le Rayo Vallecano est le troisième club à accéder à la Liga qui voit Eibar, Huesca et Real Valladolid en sortir. Le Rayo, entraîné par Andoni Iraola, a gagné sa place parmi l'élite au jeu des barrages puisqu'il a terminé sixième du championnat de deuxième division l'an passé. Avec ses victoires contre Leganés puis Girone, la formation basée dans un quartier de Madrid retrouve l'élite deux ans après. En Serie A, les nouveaux arrivants sont les suivants : Empoli, La Salernitana et Venise. Les deux premiers cités ont achevé l'exercice 2020/2021 respectivement aux deux premières places. Venise, sixième de Serie B, a disputé les barrages pour accéder à l'étage supérieur. Dix-neuf ans après, le club de la cité vénitienne a validé son billet pour l'étage supérieur en battant le Chievo Vérone, l'US Lecce puis l'AS Cittadella en finale. À l'inverse, Crotone, Parme, Benevento sont relégués en Serie B.