Quel mercato pour les internationaux en difficulté ?

Si cette saison pas comme les autres, crise sanitaire oblige, a débuté plus tard que d’habitude, comme le mercato estival, qui a exceptionnellement pris fin le 5 octobre, le marché hivernal va lui se dérouler normalement, puisqu’il aura lieu pendant tout le mois de janvier dans les principaux championnats européens. Un mercato hivernal qui, généralement, ne donne pas lieu à de grands bouleversements, et reste plutôt un mercato d’ajustement. Mais il va permettre à certains joueurs de se relancer à quelques mois de l’Euro, qui devait se dérouler cette année mais a été reporté à 2021 (du 11 juin au 11 juillet).



Du côté des Bleus, ils sont peu nombreux à être susceptibles changer de club cet hiver. En fin de contrat, Olivier Giroud a retrouvé le banc de Chelsea après avoir enchaîné ses trois premières titularisations de la saison en Premier League. Et alors que Didier Deschamps aimerait qu’il joue plus, il pourrait enfin se décider à changer d’air, à six mois de la fin de son contrat.

Des départs à Chelsea ?



Autre champion du monde mais absent de l’équipe de France depuis juin 2019, Samuel Umtiti, qui a multiplié les absences sur blessure depuis deux ans, est lui sous contrat avec le Barça jusqu’en 2023 mais il ne joue toujours pas, malgré les problèmes du club catalan en défense. Si l’OL avait tenté, en vain de le faire revenir l’été dernier, d’autres clubs pourraient tenter leur chance cet hiver. A l’étranger, des internationaux sont aussi en difficulté dans leur club. C’est le cas à Chelsea de l’Allemand Antonio Rüdiger et du Danois Andreas Christensen, très peu utilisés par Frank Lampard.

Toujours à Londres, Dele Alli, en conflit ouvert avec José Mourinho, ne devrait pas faire de vieux os à Tottenham. La presse anglaise rapporte que le PSG serait intéressé, en cas d’arrivée de Mauricio Pochettino. Un club parisien également cité comme point de chute éventuel pour Christian Eriksen, en souffrance à l’Inter Milan. Egalement évoqué pour l’international danois, le Real Madrid pourrait laisser partir l’attaquant serbe Luka Jovic, qui ne s’est jamais imposé dans la capitale espagnole. Mais comme pour beaucoup d’autres, il ne sera pas cédé si son club ne peut pas le remplacer.