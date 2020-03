Quel avenir pour Gianluigi Donnarumma ?

Depuis la saison 2015-2016, Gianluigi Donnarumma est le titulaire indiscutable dans le but de l'AC Milan. Un rôle qu'il a su conserver malgré son jeune âge et les différentes crises traversées par le club lombard. Le gardien qui a désormais 21 ans a disputé près de 200 matchs avec les Rossoneri. Mais combien va-t-il encore en jouer avec son club formateur ? Difficile à prédire en raison d'une blessure à une cheville qui perturbe sa fin de saison mais aussi à cause des rumeurs de transfert qui ne cessent jamais de le concerner. Sa précocité et ses qualités lui ont permis de devenir rapidement un gardien bankable et suivi par les plus grosses écuries. Si ces intérêts ne se sont jamais traduits en transfert, cette issue semble désormais inévitable. Le contrat liant Gianluigi Donnarumma à l'AC Milan se termine à l'été 2021. En raison des problèmes financiers de l'actuel 8eme de Serie A et de la poigne de Mino Raiola, un accord est difficile à trouver pour une prolongation. Un transfert pourrait donc avoir lieu cet été, au lendemain d'un Euro joué en partie à domicile. Mais dans quelle direction ?

Le PSG mène une danse à quatre

Le PSG est en pole position dans ce dossier. Un dossier qui est sur les bureaux parisiens depuis plusieurs années. Les premières approches remontent à 2015 quand le natif de Castellammare di Stabia était sur le point de devenir un cadre de l'AC Milan. Depuis, le champion de France a continué de draguer le dernier rempart de la Squadra Azzura sans parvenir à conclure jusque-là. Mais avec l'imminence d'un départ de Donnarumma et la fin du prêt de Keylor Navas, cet été pourrait être le bon moment. D'autant plus que Leonardo a fréquenté le gardien du côté de Milanello « Je veux un grand d'Europe, puis devenir le meilleur gardien du monde » a confié l'Italien au magazine Rivista Undici. Pour y parvenir, c'est bien dans un des clubs les plus ambitieux de la scène européenne qui son avenir devrait s'écrire. Une formation aussi capable de s'aligner sur des prétentions salariales estimées à 8 millions d'euros annuels d'après La Gazzetta dello Sport. A Paris donc possiblement mais pas seulement. Car ses options sont multiples. Récemment, c'est Chelsea qui aurait sondé l'entourage du portier pour un transfert. Les récentes performances de Kepa Arrizabalaga n'ont pas été satisfaisantes et Frank Lampard donne dorénavant sa confiance à Willy Caballero. Une situation qui ne devrait pas durer au-delà de l'été. La Juventus Turin pour lui permettre de grandir encore un peu dans son pays natal ou le Real Madrid pour lui offrir une chance immédiate dans le club le plus titré d'Europe sont d'autres possibilités. Mais avant de le voir quitter San Siro, c'est bien du côté du Stadio Olimpico de Rome que Gianluigi Donnarumma est attendu. Ses sorties durant l'Euro 2020, sa première compétition internationale, seront particulièrement scrutées pour juger de sa capacité à hausser son niveau de jeu pour briller ailleurs que là où il a été formé.