Quand Zlatan conseille Ismaël Bennacer

Si Milan revit depuis l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, c'est grâce à l'apport du Suédois sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP Ismaël Bennacer, qui apprend énormément au contact du Suédois. "Même si parfois on voit qu'il crie sur le terrain, c'est mieux que s'il ne disait rien, sinon ça voudrait dire qu'il s'en fout un peu", a confié l'Algérien récemment désigné meilleur joueur maghrébin de l'année par France Football.

"Zlatan recherche toujours la perfection"

"Il nous apporte beaucoup. Avec toute l'expérience qu'il a acquise, il essaie de nous emmener au plus haut avec lui, il recherche toujours la perfection. Il nous donne beaucoup de conseils", a encore glissé Bennacer, qu voit Milan s'offrir un premier Scudetto depuis 2011. "Si on ne fait pas quelque chose cette année, tout ce qu'on a fait avant ça, depuis mars, ce sera oublié... On se doit, pour nous-mêmes, d'essayer de refaire de Milan le grand club qu'il était". Place à la dernière ligne droite...



