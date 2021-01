Quand Ronaldo jette des fleurs à Ronaldo

Avant le fameux et très attendu "Derby d'Italia" entre la Juventus Turin et l'Inter Milan prévu ce dimanche en Serie A, Ronaldo Nazario De Lima a été sondé sur son illustre homonyme Cristiano Ronaldo dans les pages de la Gazzetta Dello Sport. Et l'ancien Galactique brésilien n'a que des éloges pour l'homme aux 84 buts en 107 matches avec la Juventus, qui ne montre aucun signe de ralentissement malgré son âge, lui qui aura 36 ans en février prochain.

"Ronaldo peut vous tuer en une accélération"

Le Brésilien ne voit d'ailleurs pas le Portugais stopper dans un avenir proche : "Je ne sais pas, c'est sûr qu'il essaiera (de continuer)", a déclaré R9 à propos de son homonyme portugais. «Il est différent du joueur que j'ai vu au Real Madrid. Il sait comment se gérer maintenant. L'avez-vous vu contre Sassuolo ? Même s'il reste dans l'ombre pendant tout le match, il peut vous tuer en l'espace d'une minute.» Et Ronaldo sait certainement de quoi il parle quand il s'agit de juger un attaquant...