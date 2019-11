Quand Antonio Conte parle de sexe avec ses joueurs

Antonio Conte semble être très proche de ses joueurs, peut-être même un peu trop. Dans un long entretien accordé à L'Equipe Magazine, l'entraîneur de l'Inter Milan semble être sans filtre et n'hésite pas à rentrer dans les détails, même les plus intimes. Car oui, l'Italien n'a pas de problèmes à aller au-delà de son rôle de coach et à parler d'autres sujets que le football avec ses joueurs. L'ancien technicien de Chelsea parle, en effet, de sexe avec ses protégés, tout en leur prodiguant d'ailleurs des conseils sur le sujet. « J'ai été joueur moi aussi... En période de compétition, le rapport ne doit pas durer longtemps, il faut faire le moins d'efforts possibles, en étant donc placé sous sa partenaire », détaille Conte. Ce dernier continue sur sa lancée, lui qui souhaite que ses joueurs ne laissent pas trop de forces dans leurs chambres : « Le faire de préférence avec sa femme, car ainsi, vous n'êtes pas obligé d'effectuer une prestation exceptionnelle ! » Ces propos surréalistes font écho au très bon début de saison effectué par l'Inter Milan. Actuellement deuxième du classement de Serie A, le club milanais se déplace sur la pelouse du Torino, ce samedi (20h45).