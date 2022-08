Premier League : Un ancien joueur très critique envers Mourinho

Le Néerlandais Jimmy Floyd Hasselbaink vient de faire savoir qu'il n'a jamais pardonné à José Mourinho de l'avoir chassé de Chelsea. Lorsque Mourinho, très prisé et fraichement champion d’Europe avec le FC Porto, prend les rênes de Chelsea en 2004, le temps d'Hasselbaink chez les Blues est révolu. Le Batave a été envoyé à Middlesbrough dans le cadre d’un transfert gratuit. Dix-huit ans après, Hasselbaink affirme qu'il n'a pas eu son mot à dire par rapport à ce scénario et qu'il était particulièrement mécontent. "J'étais absolument dégouté", a indiqué le Hollandais BBC Sport. "Dégouté surtout parce que Mourinho n'a jamais parlé avec moi".



Celui qui compte 127 buts en Premier League (en 288 matches) pense qu'il y avait une influence extérieure sur la décision de Mourinho. "Je vous parie que Mourinho avait été informé que j'étais un gars difficile à vivre. Difficile travailler avec et tout ce genre de choses. Ce qui n'était pas du tout le cas."

« Mourinho n’a jamais été spécial »

Sous la direction de Mourinho, au cours des trois saisons suivantes, Chelsea est devenu véritable puissance remportant deux titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue, la FA Cup et un Community Shield. Pendant ce temps, Hasselbaink a continué à être un grand buteur pour Middlesbrough au cours des deux saisons suivantes. Il estime cependant qu'il a été injustement privé de la possibilité d’enrichir un peu plus son palmarès personnel. "Ils ont eu Drogba, quelle recrue ! Mais j'aurais sûrement pu jouer à ses côtés. J'ai parlé à Mourinho, il m'a dit : "Oui, j'ai fait une erreur". Je me fiche de ce qu'il a dit. Il aurait dû me garder et j'aurais eu une médaille".



Pour finir, lorsqu'on lui demande s'il pense que l'actuel entraîneur de la Roma, Mourinho, est " le spécial ", comme il s’est autoproclamé à son arrivée dans l’ouest de Londres, Hasselbaink indique qu’il n’était pas d’accord. "C'est un entraîneur brillant, absolument magnifique ce qu'il a fait dans le football, mais il n'a jamais été le spécial pour moi", a-t-il conclu.