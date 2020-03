Pour l’Inter Milan, le championnat italien « est faussé »

Depuis une semaine, et en raison des précautions prises pour freiner la diffusion du Coronavirus, les hautes instances du football italien ont procédé au report de plusieurs rencontres de championnat. Et ce sont les clubs qui se situent dans le centre et le nord du pays qui sont les plus touchés. C’est le cas principalement de l’Inter de Milan, qui n’a plus joué depuis deux semaines et leur défaite contre la Lazio (2-1). Une situation qui commence à agacer sérieusement les dirigeants nerazzurri, et en particulier le directeur général, Giuseppe Marotta.

Ce dernier s’est plaint dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, en affirmant que le championnat est désormais « faussé ». « Toute cette affaire a été mal abordée, trop à la légère. La Ligue a décidé de fermer les stades jeudi, puis vendredi, le ministre Spadafora a déconseillé cette voie-là. Une erreur a été commise par le président de la Ligue, Dal Pino, qui a pris sa décision sans demander l’avis de personne. Ce n'est pas une bonne chose, c'est très grave même. C'est pourquoi, à l'Inter, nous avons demandé et obtenu une réunion extraordinaire de la Ligue pour demain (ce dimanche). Nous aurons donc l'occasion de discuter de la suite. Parce que ce qui va se passer désormais m'inquiète, pour le monde du football ».

Marotta redoute le mois de mai pour l’Inter

Ce que le responsable intériste reproche, en substance, à ceux qui gouvernent c’est que tous les clubs ne soient pas traités de la même façon. Il ne comprend pas, en outre, que des matchs aussi importants comme le choc Juventus – Inter soient reportés à la mi-mai. « L’erreur initiale a été le report de l'Inter-Sampdoria dimanche dernier. Ce match aurait dû être joué à huis clos, a-t-il pesté. Et j’irai même plus loin : pour cette journée de championnat le même critère devrait être utilisé pour toutes les équipes et il y aurait dû y avoir un report complet. L’Inter est pénalisé car notre calendrier du mois de mai devient incroyable ».