Cristiano Ronaldo va mieux ! Fernando Santos l'a assuré ce samedi soir. Touchée à un orteil, la superstar de la Juventus avait déclaré forfait pour le match du Portugal contre la Croatie, ce qui n'a pas empêché sa sélection de signer une victoire nette et sans appel (4-1).

"Il s'est entraîné aujourd'hui et il se sent beaucoup mieux, a expliqué le sélectionneur du Portugal. Demain, il s'entraînera à nouveau et a priori il ira en Suède, puis nous prendrons une décision", a conclu Santos.

Santos satisfait de Lopes

Le technicien portugais est également revenu sur la titularisation d'Anthony Lopes, le portier de l'OL, dans les buts. Un retour gagnant pour le gardien des Gones. ". Je suis tenu d'observer ce qu'il se passe aux entraînements et Anthony Lopes avait plus de temps de jeu. Rui Patricio est un joueur fondamental mais il ne jouait pas depuis trois semaines".