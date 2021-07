L'avenir de Cristiano Ronaldo reste incertain, mais son coéquipier à la Juventus, Danilo, a rassuré les fans des Bianconeri en affirmant que l'attaquant sera toujours avec le club piémontais la saison prochaine. Ronaldo a encore un an de contrat avec la Juventus, et après la mauvaise saison 2020/21 des Bianconeri, le n°7 évaluerait ses options avec Manchester United et le Paris Saint-Germain comme points de chute potentiels.

'Une avalanche de buts"

"Avoir Ronaldo dans l'équipe est important, car il apporte une avalanche de buts", a déclaré Danilo à La Gazzetta dello Sport. "C'est un ami très cher et nous nous connaissons depuis le Real Madrid. Il sera toujours avec la Juventus la saison prochaine." Cristiano Ronaldo et Danilo étaient coéquipiers du Real Madrid entre 2015 et 2017, avant de se retrouver à Turin, où la star portugaise pourrait finalement rester. Son agent Jorge Mendes aurait rencontré la Juventus au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat, selon différents médias.