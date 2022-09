Pogba, la date de son retour fixée

Paul Pogba a vécu un été calamiteux. Pas seulement parce qu'il est englué dans l'affaire qui porte son nom, mais aussi parce qu'il s'est sérieusement blessé à un genou, quelques semaines seulement après avoir rejoint la Juventus. Le milieu de terrain a d'abord préféré tenter une thérapie conservatrice, sans passer par la case "opération". Mais son ménisque a lâché une nouvelle fois, ne laissant plus d'autre choix au joueur que de se faire opérer. Désormais, "la Pioche" est au travail pour tenter de revenir à temps pour la Coupe du monde.

Et d'après Tuttosport, Paul Pogba est dans les temps de passage puisque le média italien évoque un possible retour aux affaires pour le match de Ligue des champions entre la Juve et Benfica, prévu le 25 octobre prochain. Pour autant, la prudence reste de mise et aucun risque ne sera pris pour permettre au Français de se remettre pour de bon. Les enjeux sont grands pour lui et son club.

Dix jours cruciaux

Depuis trois semaines, Pogba alterne séances de piscine et salle de sport, et ses progrès sont plus rapides qu'envisagé initialement. Désormais, le staff médical parle d'un possible retour en sept semaines, soit une de moins que le planning de départ. Selon le média, tout va se jouer dans les dix prochains jours, moment clé durant lequel le champion du monde tricolore va passer de la phase actuelle à la phase deux, celle du retour sur le terrain d'entraînement.