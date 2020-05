Les rumeurs fiables



Déjà intéressé par Pepe Reina à l’été 2017, le Paris Saint-Germain serait revenu à la charge pour faire du gardien espagnol de bientôt 38 ans son n°2 derrière Keylor Navas, selon L’Equipe. En effet, Sergio Rico ne devrait pas être conservé et Alphonse Areola a peu de chances de rester au PSG dans un rôle de doublure. Cette saison, Pepe Reina a été prêté à Aston Villa par le Milan AC, mais n’a disputé que six matchs chez le promu anglais. Son agent Manuel Garcia Quilon a fait savoir auprès de Foot Mercato qu’il était prêt à discuter avec le PSG.





Passé par Arles-Avignon (Ligue 2) entre 2013 et 2015, Samuel Gigot pourrait bien faire un retour en France par la grande porte, car l’Olympique Lyonnais s’intéresse à lui, selon les informations de L’Equipe. Le défenseur central de 26 ans, passé par la Belgique après son départ d’Arles-Avignon, évolue au Spartak Moscou depuis 2018 et a même joué en Ligue des Champions la saison passée. Cette saison, il a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues, et marqué 4 buts. L’OL, qui veut absolument recruter un défenseur central cet été, serait très intéressé par son profil.

Ça va se faire



Après trois saisons à l’AS Rome (2008-2011) et au Milan AC (2014-2016), pour un total de 165 matchs et 32 buts, Jérémy Menez a gardé la cote en Italie et pourrait bien y revenir. L’international français de 33 ans, qui a disputé 18 matchs (5 buts) cette saison au Paric FC, a assuré lors d’un live Instagram avec Sébastien Frey qu’il retournerait un jour en Italie. « J’ai des contacts en Italie, j’y retournerai. J’attends et on verra ce qu'il se passe. (...) Quand vous êtes bien mentalement, vous êtes aussi bien physiquement. Je n’ai aucun doute, je peux encore en donner plus. » Aucun nom de club n’a en revanche filtré.

Les rumeurs loin d’être fiables



Annoncé d’accord avec le FC Barcelone et courtisé par le PSG, Miralem Pjanic pourrait finalement aller découvrir le championnat anglais. Selon Sky Sports, la Juventus et Chelsea pourraient en effet s’entendre sur un échange entre le Bosnien et Jorginho, qui ferait ainsi son retour en Serie A. Sous contrat jusqu’en 2021, Pjanic (32 matchs, 3 buts cette saison) semble avoir l’accord de la Juventus pour partir cet été, mais la Vieille Dame ne souhaite pas le remplacer par n’importe qui, et Maurizio Sarri est un grand fan de Jorginho (37 matchs, 7 buts cette saison), qu’il a déjà eu sous ses ordres à Naples et à Chelsea. Mais l’international italien, lui, est sous contrat jusqu’en 2023. Les négociations s’annoncent donc tendues.





Avec seulement 2 buts en 25 matchs avec le Real Madrid, Luka Jovic n’a pas réussi une grande première saison sous le maillot des Merengue, et vient en plus de se blesser pendant le confinement, ce qui devrait l’empêcher de terminer la saison, si elle reprend. Mais le Serbe de 22 ans a toujours des prétendants, et selon The Sun, Arsenal serait prêt à l’attirer sous forme de prêt, si jamais Pierre-Emerick Aubameyang venait à quitter le club, qui semble mal parti pour jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine.