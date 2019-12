Pjaca de retour dans le groupe de la Juventus

Plus de deux ans et demi après sa dernière apparition sous la tunique de la Juventus, Marko Pjaca a été convoqué pour disputer un match des Bianconeri en championnat. L’international croate figure dans le groupe appelé à défier la Lazio de Rome samedi (15e journée). Pour rappel, l’ailier de 24 ans avait signé chez la Vieille Dame en 2016 contre 23M€. Mais, entre ses nombreuses blessures graves et des prêts à Schalke 04 et à la Fiorentina, il n’a quasiment pas pu montrer sa valeur du côté de l’Allianz Stadium. Maurizio Sarri va-t-il être l’entraineur qui relancera sa carrière ? Contre les Laziale, la Juve va chercher à sa relancer après avoir abandonné deux points face à Sassuolo la semaine écoulée.