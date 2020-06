Pirlo futur entraîneur des U23 de la Juventus Turin ?

Andrea Pirlo pourrait se retrouver de nouveau proche des terrains. Retraité depuis novembre 2017 et une aventure au sein du New-York City FC, l'ancien joueur de la Juventus Turin, passé également par Brescia, l'AC Milan ou encore l'Inter, est annoncé comme le futur entraîneur des U23 de la Juventus Turin d'après des informations de Sky Italia ainsi que de la Gazzetta dello Sport. Le natif de Flero peut compter sur une très belle expérience au sein du football d'élite.

Andrea Pirlo is returning to Juventus to take charge of their U23 team, according to Sky in Italy.