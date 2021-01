Pioli, l'alchimiste

Et si Ralf Rangnick avait offert le meilleur service possible à l'AC Milan ? En se déclarant à la place de Stefano Pioli cet été sur le banc des Rossoneri, l'entraîneur allemand n'a fait que renforcer la position de son homologue italien, un peu en crise de charisme auprès des exigeants supporters. Mais qui, sur l'année 2020, affiche des résultats exceptionnels (fin de saison dernière puis, bien sûr, le début de celle-ci) et forme un tandem remarquable avec sa star Zlatan Ibrahimovic, ce qui n'est pas vraiment donné à tout le monde.





"On est tous les deux directs, on ne se cache pas, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, expliquait récemment le technicien de 55 ans au Corriere della Sera. On se dit aussi des choses négatives, c'est normal, c'est la vie d'une équipe. Une fois, il est venu dans mon bureau et a dit que c'était lui qui parlait, je l'ai écouté. Le lendemain, c'était l'inverse. Il faut comprendre les moments et les gens." Ancien international Espoirs, Pioli était défenseur à la Juventus dans les années 80, puis surtout à la Fiorentina durant six ans (de 1989 à 1995).



Entraîneur réputé formateur et offensif, il a déjà écumé un certain nombre de clubs de Serie A, enchaînant ainsi depuis 2011 Bologne, la Lazio (qu'il a replacée en Ligue des Champions, avant d'être remplacé par Simone Inzaghi), l'Inter, la Fiorentina et donc l'AC Milan. Paolo Maldini semblait en avoir fait un choix par défaut, une de ses premières décisions fortes en tant que directeur sportif. Ça devient un coup de maître. "Il a beaucoup de caractéristiques d'un grand coach, notre relation est très ouverte et on se parle de tout, expliquait le mois dernier la légende du club à la Rai. C'est le seul moyen, aussi, pour avoir des résultats." Discret, mais diablement efficace. Une question d'alchimie.

