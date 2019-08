Philippe Genin : "Les joueurs veulent rester en Serie A"

La Juventus...

« Forcément, la Juve est favorite à sa propre succession. Elle a l’habitude d’aller chercher le titre chaque saison. Même si ça peut commencer à devenir compliqué avec ce qui est en train de se passer avec les autres clubs.

Maurizio Sarri vient d’arriver. C’est un personnage qui connait bien l’Italie. Son passage d’une saison en Angleterre n’est pas négatif, loin de là. Il est quand même champion d’Europe avec Chelsea, ce n’est pas rien. Il a des objectifs personnels à poursuivre en Serie A. Il a une façon de travailler qui est reconnue de partout.

Du côté du recrutement, c’est cohérent, comme chaque saison. Les Bianconeri ont pris Ramsey qui était en fin de contrat, c’est une de leur spécialité. Rabiot, ça fait deux ans qu’ils sont dessus, ils ont insisté, ils savent ce qu’ils font. Ils sont toujours à la recherche d’un attaquant même si Higuain et Mandzukic sont toujours là. Ils sont armés, quoiqu’il arrive, mais c’est toujours bien d’avoir du sang neuf pour passer un nouveau cap. On sait qu’il y a toujours l’hypothèse Icardi. Mais pour cela, la Juve doit vendre encore 4-5 joueurs. C’est complexe. Il reste encore quelques jours pour voir comment cela va évoluer. »

... et les autres

« Ça bouge de plus en plus donc les cartes sont rebattues. La Juve reste largement favorite. Derrière, je mettrais le Napoli d’Ancelotti. Il y a eu une petite année de transition avec quelques petits changements, mais qui a quand même été une belle saison. Ancelotti connait par cœur les rouages du club et sait ce qu’il a à faire.

L’Inter sera aussi à surveiller. Avec Antonio Conte, les Nerazzurri possèdent enfin un vrai entraîneur, quelqu’un qui sait travailler. Le club est en train de se restructurer très intelligemment, notamment avec Marotta. Mais ce n’est pas simple d’obtenir des résultats immédiatement.

La Roma, tout le monde l’avait tuée. Tout semblait partir dans tous les sens. On annonçait que tous les joueurs allaient partir. Alors oui, il y a une fin de cycle avec le départ de De Rossi. Mais ils ont été chercher de jeunes joueurs comme Mancini. Ils sont parvenus à garder Dzeko, alors que c’était mal parti. Ils ont désormais un entraîneur malin avec Paulo Fonseca, qui a prouvé de bien belles choses partout où il est passé.

L’AC Milan a manqué la Ligue des Champions. Pour rester en conformité avec le fair-play financier, ils se sont fait sortir de la Ligue Europa. Je trouve ça grand de leur part, car c’est un risque. Les Rossoneri conservent des valeurs sûres à la tête du club avec Maldini, Boban, des gens qui connaissent la maison. Ils ont été cherché un entraîneur qu’on n’attendait pas forcément, moi le premier. Giampaolo a l’air de faire l’unanimité pour le moment. On verra au fil de la saison, mais quand on regarde l’équipe, sur le papier, elle a quand même une bonne gueule.

On parle beaucoup des cadors de la Serie A mais j’aimerais aussi évoquer la Fiorentina. Le club a été vendu. Le patron américain tient bon avec Chiesa qui est, pour le moment, toujours à la Viola. Il a été cherché Franck Ribéry, Kevin-Prince Boateng. Vincenzo Montella a été conservé. Attention, il peut y avoir des grosses surprises. »

Le Mercato de la Serie A

« Il y a eu beaucoup d’arrivées cet été en Serie A. Il y a eu de gros noms comme Romelu Lukaku, Matthijs de Ligt. Mais ce que je retiens surtout c’est que le championnat italien est parvenu à conserver ses cadres. Il n’y a pas eu d’évasion, comme il a pu se passer ces 3-4 dernières années car il y avait des problèmes financiers. Les joueurs veulent rester en Serie A. Prenons l’exemple de Mauro Icardi. L’année dernière, on parlait de lui au Real ou en Angleterre. Aujourd’hui, il ne veut pas quitter l’Italie. C’est un signe de ce qui est en train de se passer en Serie A depuis quelques années. »

Les joueurs à suivre

« Balotelli sera un joueur à suivre. Il a annoncé qu’il voulait jouer l’Euro. Tout le monde n’a pas forcément compris son choix de rejoindre Brescia. Mais il y a plein de choses qui tiennent à cœur à Balotelli là-bas, notamment par rapport à sa famille. Il a un contrat intéressant, renouvelable en cas de maintien, avec de belles primes.

Ce qui va aussi être intéressant de voir, c’est cette deuxième saison de Cristiano Ronaldo. Il y a des rumeurs qui l’envoient à la retraite dans deux ans. Son objectif reste la Ligue des Champions avec la Juventus.

On a hâte aussi de voir Franck Ribéry. Il a été accueilli par des milliers de tifosi à Florence. Il parle déjà super bien italien. Il va amuser la galerie, ça c’est certain. Mais il va aussi faire du bien à la Fiorentina, malgré ses 36 ans. L’âge, ça ne veut rien dire. On l’a vu avec Totti ou De Rossi. Avec une hygiène de vie et des objectifs, ce sont des joueurs qui savent quoi faire pour que ça marche. »

Ribéry : "Pas venu ici pour concurrencer cristiano ronaldo"