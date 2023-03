Paulo Dybala énerve les fans de la Juve

Ce dimanche, l’AS Rome a battu la Juventus Turin 1-0 grâce à un but de Gianluca Mancini (53e minute). Au classement de Serie A, après 25 journées, le club de la capitale est 4e avec 47 points. Les Piémontais sont 8es avec 35 points.

L’Argentin Paulo Dybala (29 ans) s’est montré particulièrement ravi de ce but pour les Giallorossi. Sa joie n’a pas pu aux fans de la Juve qui lui reprochent de faire preuve d’ingratitude. Il avait quitté la « Vieille Dame » libre à l’intersaison 2022 après avoir passé sept saisons à Turin.

Il a tenté de justifier son comportement. « Je sais que c’est difficile pour vous, a-t-il lancé aux supporters de la Juventus. C’est difficile pour moi aussi mais aujourd’hui, je joue pour une autre équipe et avec d’autres coéquipiers, que je dois respecter. Gagner dans ce championnat n’est jamais facile et battre la Juve était important pour nous. Mon respect sera toujours là, ne vous laissez pas berner par les réseaux sociaux. Je n’ai applaudi personne pour le but. Je viens de fêter une victoire avec mes coéquipiers. Je vous embrasse tous. Je vous aime tous. »

Paulo Dybala a été remplacé à la 73e minute par l’Anglais Tammy Abraham. Il a inscrit 12 buts en 25 matches pour la Roma, coachée par José Mourinho depuis 2021.