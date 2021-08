Vingt ans après l’avoir quitté, Gianluigi Buffon a retrouvé Parme cet été. A 43 ans, l’ancien portier du PSG se lance un nouveau défi et sans vraiment fixer de date retraite. C’est tout à son honneur, sauf que pour son premier match joué avec la formation de l’Emilie Romagne il est apparu très loin du niveau qu’on lui connait.



Lors de la 1e journée de Serie B, Parme a affronté Frosinone à l’extérieur. La rencontre s’est soldée sur un score de 2-2 et Buffon n’a pas été exempt de tout reproche sur les deux buts encaissés. Sur le premier, c’est un ballon mal repoussé de sa part qui a été profitable au buteur adverse (31e). Et sur le second, encaissé en toute fin de rencontre (88e), il s’est montré attentiste en restant coller à son poteau sur une reprise de la tête du Français Gabriel Charpentier.

Dare tutto ciò che abbiamo per raggiungere i nostri obiettivi.

Sarà un campionato tosto, lungo, equilibrato.

Servirà combattere su ogni pallone per conquistare ciò che vogliamo.#FrosinoneParma #FroPar pic.twitter.com/WuadSHnA2n

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 20, 2021

Buffon regarde de l’avant



Buffon ne gardera donc pas un très bon souvenir de ce come-back avec son club formateur. Mais, l’intéressé n’en a pas fait un drame au coup de sifflet final. Il a déjà tenu à se projeter vers la suite des évènements. « Il faudra donner tout ce que nous avons pour atteindre nos objectifs. Ce sera un championnat difficile, long et équilibré. Nous devrons nous battre sur chaque ballon pour obtenir ce que nous voulons », a écrit le champion du monde 2006 sur les réseaux sociaux.



A noter que ce n’était pas le premier match de Buffon en Serie B. Il en a déjà joué en 2006/2007 sous les ordres de Didier Deschamps lorsque la Vieille Dame avait été rétrogradée administrativement.