Pape Demba Thiam, sur les traces d'Alfred Gomis

A la SPAL, un gardien de but sénégalais peut en cacher un autre. Un peu moins d'un an après le départ d'Alfred Gomis pour Dijon, le club a vu Pape Demba Thiam faire ses débuts entre les poteaux. C'était le week-end dernier face au Torino (1-1). Même si le match était dépourvu d'enjeu (la formation de Ferrare était déjà reléguée depuis des semaines), le portier de 22 ans recueille les fruits d'une progression régulière, marquée par des prêts à Fano puis à Castrense, deux clubs de Serie C.

Issu de l’académie Mawade-Wade, comme Mame Birame Diouf avant lui, le jeune gardien de but s'est attiré les félicitations de Yatma Diop, le fondateur de ce centre de formation. « Ce fut une agréable journée pour nous, ça fait vraiment plaisir de voir un de nos anciens pensionnaires à ce niveau, a dit le dirigeant à l'Agence de presse sénégalaise (APS). Et ce n’est pas une grande surprise parce que nous connaissons les qualités du jeune homme. »

Pour son ancien entraîneur, Pape Demba Thiam présente toutes les qualités d'un gardien de but moderne, à commencer par un jeu au pied très au point. « C’est vrai qu’il aimait le poste de gardien de but, mais il pouvait aussi être un joueur de champ, tellement il était bon pour les balles au pied, se souvient Malick Diop, interrogé par l'APS. Il avait cet avantage qui fait les gardiens modernes. »