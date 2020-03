Où en sont les champions d'automne ?

Allemagne - Leipzig champion d'automne, Bayern leader

Angleterre - Liverpool champion d'automne et leader

Espagne - Barça champion d'automne et leader



France - PSG champion d'automne et leader

Italie - Juventus championne d'automne et leader

C'est le seul grand championnat où le leader n'est plus le champion d'automne, puisque le Bayern compte cinq points d'avance sur Leipzig, désormais troisième. Ce qui confirme la statistique : depuis 20 ans, seuls deux champions d'automne sur huit ont été sacrés au final, si celui-ci n'était pas le Bayern.Eté, automne ou hiver, rien n'a résisté à Liverpool à travers les saisons. Au terme de la phase aller, les Reds comptaient déjà quatorze points d'avance sur Leicester, un avantage passé depuis à 25 unités sur Manchester City ! Une annulation serait plus qu'un cataclysme pour Jürgen Klopp et ses hommes.Le Barça et le Real Madrid étaient à égalité de points au terme de la phase aller, mais les Catalans comptaient deux buts d'avance au goal-average. Un temps distancés par le Real, les partenaires de Lionel Messi sont repassés en tête avec deux longueurs de plus.Un peu comme en Angleterre, mais à un degré moindre, le Paris Saint-Germain n'a fait que confirmer sa très bonne phase aller lors du début des matchs retour : de dix points d'avance sur Marseille, le club de la capitale est passé à douze.La Serie A affiche une situation inédite, et pas la moins inintéressante : alors que la Juventus affichait deux points d'avance sur l'Inter après la phase aller, c'est la Lazio qui est revenue à un point de la Vieille Dame, elle qui comptait cinq longueurs de retard après 19 journées. L'Inter est relégué à neuf unités.