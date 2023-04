Olivier Giroud va prolonger à l'AC Milan

La très bonne nouvelle va se confirmer pour Olivier Giroud au Milan AC. L'attaquant international français va prolonger son contrat d'un an avec les Rossoneri et cela devrait être officiel dans les prochaines heures. Décisif en quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Napoli, inscrivant l'ouverture du score des Milanais (1-1 partout, score final), Giroud va rester une saison de plus en Italie. Tandis que son contrat actuel arrivait à son terme en fin de saison, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (53 buts) va bien prolonger.

Comme expliqué par RMC Sport, Giroud va prolonger son contrat dans l'après-midi et il pourra donc terminer la saison avec le coeur léger. Désormais, les Milanais ont pour objectif d'aller au bout en Ligue des Champions, eux qui pourraient retrouver l'Inter Milan en demi-finale pour un chaud derby entre les deux formations. Giroud, en grande forme cette saison encore et auteur de cinq buts en dix matchs de Ligue des Champions notamment, va pouvoir poursuivre sa très belle aventure avec les Rossoneri, où il était arrivé à l'été 2021 en provenance de Chelsea.