OL : un grand club abandonne le dossier Houssem Aouar

Un candidat pour la signature pour Houssem Aouar se retire ! L'OL fait face à de nombreux prétendants pour enrôler l'international Espoir français pendant ce mercato estival. Il y a quelques semaines, les formations anglaises avaient manifesté de l'intérêt du Lyonnais.

Arsenal serait passé à l'offensive pour tenter de recruter le Lyonnais en proposant une somme avoisinant les 35 millions d'euros. Les Londoniens profiteraient du désistement d'une équipe italienne jusqu'alors intéressée par le Gone. Suivant le joueur depuis l'année dernière, la Juventus préfère se mettre en retrait pour recruter Houssem Aouar.

La Juventus fait marche arrière





Le Lyonnais ne débarquerait pas dans la région du Piémont en Italie, la saison prochaine. Selon des renseignements relayés par le média Stop and Goal, Houssem Aouar ne serait plus la priorité de la Juventus. L'entraîneur Massimiliano Allegri ne s'intéresserait pas à la venue du joueur durant ce mercato estival. Les dirigeants italiens ne débourseraient pas un montant entre 20 et 30 millions d'euros demandé par Jean-Michel Aulas.