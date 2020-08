Officiel : l'AS Roma vendue pour une fortune

L'AS Roma a confirmé ce jeudi qu'un accord de cession a été trouvé entre James Pallotta, propriétaire américain de la formation italienne depuis 2011, et le groupe Friedkin, appartenant au milliardaire Dan Friedkin. “Je suis heureux de confirmer cet accord (...) Nous avons signé les documents cette nuit et nous terminerons cette vente dans les prochains jours. Je suis certain que ce seront de grands propriétaires pour la Roma”, a confié Pallotta, alors que la vente de la Louve est officialisée pour un montant de 591 millions d'euros et que le rachat sera finalisé d'ici la fin du mois d'août. Une nouvelle ère s'ouvre donc au sein du club de la Capitale Italienne. Reste à savoir si cela aura un impact sur le mercato estival actuel.