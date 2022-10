Officiel : Franck Ribéry contraint de prendre sa retraite

"La douleur à mon genou n’a fait qu’empirer et les médecins sont formels: je n’ai plus le choix, il faut que j’arrête de jouer. Je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel", explique Ribéry, qui évoluait depuis l'été 2021 à la Salernitana, en 1re division italienne. Ribéry, qui avait explosé en mondovision pendant le Mondial-2006 en portant les Bleus lors du huitième de finale gagné contre l'Espagne (3-1), met fin à 22 années de carrière, dont le sommet aura été la saison 2012-2013 avec le Bayern Munich, auteur cette année-là du triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions. Il était d'ailleurs passé tout près du Ballon d'Or au terme de cette saison-là. "C’est la fin d’un beau chapitre de ma vie", ajoute "Kaiser Franck" dans la vidéo diffusée sur Instagram et Twitter, où il officialise cette retraite annoncée il y a quelques semaines par des médias.

"C’est la fin d’un chapitre, celui du joueur, mais pas la fin de mon histoire professionnelle, vous pouvez en être sûr. Alors je vous dis à très bientôt pour le début d'un nouveau beau chapitre", conclut Ribéry, qui n'a plus joué depuis août, sans d'autres précisions. La Salernitana avait indiqué être en discussions avec la star pour un éventuel rôle de dirigeant, dans l'encadrement technique ou auprès de la direction. "On va lui confier un rôle, celui qu’il voudra", a affirmé le 9 octobre le patron du club italien.