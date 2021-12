Nigeria : Osimhen positif au Covid-19

Rien ne sera épargné à Victor Osimhen. L'attaquant nigérian du Napoli a été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement, a annoncé jeudi le club italien. Le joueur de 23 ans « est asymptomatique », a précisé la formation de Serie A dans un communiqué. Un temps annoncé forfait pour trois mois après sa blessure, l'attaquant avait recupéré plus vite que prévu et été inclus dans la liste du Nigeria pour la CAN 2021, qui débute le 9 janvier au Cameroun. L'ancien Lillois devra donc d'abord terminer sa période d'isolement.