Naples : Victor Osimhen en passe de devenir le 3e joueur le plus cher de l'histoire ?

Victor Osimhen va-t-il grimper sur le podium des joueurs les plus chers de l'histoire du football ? Etant donné ce que demande Naples pour pouvoir vendre son attaquant international nigérian, cela pourrait bien arriver. Car le club napolitain, qui pourrait être sacré ce mercredi soir en Serie A, sait que son attaquant vaut cher. Auteur d'une saison de feu et meilleur buteur de Serie A, l'ancien joueur du LOSC risque bien de ne pas rester à Naples la saison prochaine et les dirigeants du Napoli veulent donc le vendre à un prix démentiel. Un prix qu'ils viennent de fixer en estimant qu'Osimhen ne partira pas pour moins de 150 millions d'euros.

Osimhen transféré à partir de 150 millions d'euros ?

D'après des informations du Corriere della Sera, le président de Naples Aurelio De Laurentiis a décidé de fixer un prix aussi haut car il sait qu'il n'aura aucun moyen de retenir Osimhen en vue de la saison prochaine. C'est pourquoi d'après le média italien, le président du futur champion d'Italie ne compte absolument pas céder sur ce point financier. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui sont sur les rangs pour s'offrir l'international nigérian, pourraient être clairement refroidis par ce prix qui ferait bien d'Osmihen le troisième joueur le plus cher de l'histoire derrière Neymar et Kylian Mbappé. Le mercato d'été risque d'être très agité du côté de Naples et de Victor Osimhen.