Naples : Trois nouvelles prolongations de contrat

✍️ Ufficiali i rinnovi in azzurro di Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025.

Le club du président Aurelio De Laurentiis poursuit ses affaires en interne. Malgré l'élimination face au FC Barcelone en Ligue des Champions, l'écurie italienne ne s'est pas reposée.Les deux premiers cités, respectivement arrière droit et milieu central, sont arrivés il y a un an au club et ont chacun disputé 46 et 36 matchs avec les Napolitains. L'arrière gauche Mário Rui lui, s'est engagé en janvier 2018 et a participé à près de cent rencontres.Du côté des arrivées, Victor Osimhen (ex-Lille) s'est déjà engagé avec le Napoli pour plus de 80 millions d'euros, alors que l'entraîneur Gennaro Gattuso souhaiterait accueillir le milieu offensif croate Nikola Vlasic (CSKA Moscou).