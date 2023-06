Naples se rapproche de Paulo Sousa

Une mission maintien et c’est fini ? Arrivé sur le banc de la Salernitana en mars dernier, Paulo Sousa pourrait déjà quitter le pensionnaire de Serie A pour rejoindre le champion d’Italie en titre et rival de Salerne, Naples. Selon les informations du journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio, le Portugais aurait convaincu Aurelio de Laurentiis de lui faire confiance au détriment de Rudi Garcia, également en course pour prendre la succession de Luciano Spalletti.

Une clause libératoire évaluée à 1 million d'euros

Le patron du Napoli attendrait la réponse de l’ancien coach des Girondins de Bordeaux. Pour rappel, le contrat de Paulo Sousa à la Salernitana contient une clause libératoire à 1 million d’euros. Un montant largement abordable pour les Partenopei qui vont changer de cycle cet été.