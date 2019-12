Naples renversé par Bologne, l’AS Rome dans le rythme des Européens / Serie A (J14)

La pression s’intensifie sur Carlo Ancelotti. Dans la foulée d’un nul probant à Liverpool en Ligue des Champions dans la semaine (1-1), Naples est retombé dans ses travers ce dimanche. Le Napoli s’est ainsi incliné à domicile contre Bologne (1-2), qui n’avait pris qu’un point sur les quatre dernières journées. Les joueurs du président Aurelio de Laurentiis avaient pourtant ouvert le score par Fernando Llorente en fin de première période (41eme). Andreas Skov Olsen, profitant d’une mésentente entre Kalidou Koulibaly et Alex Meret (56eme), et Nicola Sansone (80eme) ont inversé le cours de la rencontre. Les Napolitains, qui en sont huit matchs consécutifs sans le moindre succès toutes compétitions confondues, restent 7emes de Serie A. Mais ils ont maintenant 8 points de retard sur la 4eme place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

La Roma juste derrière la Lazio

Elle est occupée par l’AS Rome, qui s’est imposée sur la pelouse du Hellas Vérone (1-2). Justin Kluivert (17eme) et Diego Perotti sur un penalty provoqué par Edin Dzeko (45eme) ont inscrit les deux buts de la victoire des Giallorossi. Entretemps, Davide Faraoni avait égalisé pour les Véronais, battus déjà pour la 3eme fois de la saison à domicile. Les Romains ont ainsi remporté cinq de leurs six derniers matchs de championnat et restent au contact du podium, avec deux points de retard sur leurs rivaux de la Lazio, vainqueurs de l’Udinese plus tôt dans la journée (3-0).



