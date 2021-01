Naples : Osimhen positif à la Covid-19

Osimhen a été isolé du groupe

"Le SSCN rapporte que le footballeur Victor Osimhen a été testé positif au prélèvement moléculaire nasopharyngé réalisé hier après-midi à son retour de l'étranger. Le footballeur est asymptomatique et n'a pas rencontré le groupe de son équipe", peut-on lire sur le compte Twitter du club italien. Ainsi, il manquera la rencontre prévue face à Cagliari, dimanche, pour la reprise de la Serie A (15 heures). Au classement, avec un match en retard à disputer contre la Juventus Turin, Naples occupe la cinquième position - à neuf points de l'AC Milan, leader. Au début du mois de décembre, Gennaro Gattuso, son coach, avait parlé de l'état d'esprit du natif de Lagos, évoquant sa blessure à l'épaule : “Cela me dérange de le voir fou et ne pas sourire. Il est bouleversé et c’est normal. Nous devons le soulager, nous espérons qu’il guérira le plus rapidement possible."

L'ancien attaquant de Lille, Victor Osimhen , ne traverse pas une période euphorique, depuis son arrivée à Naples, l'été dernier. Il n'a disputé que 8 matchs toutes compétitions confondues, avec 2 petits buts au compteur. Handicapé par une luxation à l'épaule avec le Nigeria lors d'une rencontre face au Sierra Leone, le 13 novembre dernier, il n'est plus apparu dans le groupe de Naples depuis. Ce vendredi, une nouvelle a été dévoilée à son sujet. Naples a en effet indiqué qu'il avait été testé positif à la Covid-19.