Naples : Osimhen, l'heure du décollage ?

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

💪 Un doublé de Insigne et un but de Osimhen permettent à Naples de s'imposer 3-1 contre Bologne !

📈 Les Napolitains reviennent à 3 points des places qualificatives pour la #UCL !https://t.co/H2AbUHqi1e

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 7, 2021



Petagna out, Osimhen en profite

Cette saison, rien ne sera épargné à Victor Osimhen. Après l'épaule en décembre puis le Covid en janvier, voilà qu'un gros choc en plein match lui a fait perdre connaissance il y a trois semaines, lors des dernières minutes sur le terrain de l'Atalanta (4-2). Malgré les statistiques très décevantes du plus gros transfert de l'histoire du Napoli, seulement deux buts en dix matchs de championnat, Gennaro Gattuso lui maintenait alors une grande confiance, en le conservant titulaire pour la troisième fois de suite sans le moindre but marqué - deux matchs de Serie A, un autre en Ligue Europa.Après trois rencontres à nouveau sur le flanc, à la suite de cet épisode qui s'est heureusement bien terminé - l'ancien attaquant du LOSC s'étant réveillé dans l'ambulance sur le trajet de l'hôpital, selon Sky Sport -, Victor Osimhen est entré en jeu la semaine passée contre Bologne (3-1) et a inscrit. "Il n'avait pas marqué depuis un certain temps, c'est naturel de ressentir une certaine pression lorsqu'on est un buteur et ça l'a affecté, résume Gattuso. Ce but va sans doute lui donner confiance et l'aider à marquer davantage." En effet,...

S'il parvenait à bisser dimanche à Milan, le jeune avant-centre nigérian (22 ans) réussirait alors une première cette saison : marquer lors de deux matchs consécutifs. Andrea Petagna, qui avait pris la place de Victor Osimhen durant sa première absence, s'est blessé et n'est toujours pas revenu depuis. Le malheur des uns... "Son esprit de sacrifice est un exemple pour tous, vous verrez bientôt sa vraie valeur", estime son sélectionneur Gernot Rohr pour Radio Kiss Kiss. Le coach du Nigeria a aussi confirmé tout le bien que son joueur pensait de Gattuso, à tel point que Victor Osimhen a dû désavouer son frère qui s'est un peu trop emporté contre son entraîneur.



"J'ai l'impression que le Napoli ne joue pas pour son avant-centre, l'équipe ne le met pas dans les meilleures dispositions, lâchait ainsi Andrew Osimhen sur Radio Marte, le mois dernier. Tant que ce sera comme ça, il ne pourra pas réussir ce que tout le monde attend. Il ne peut pas s'exprimer au mieux, Naples doit jouer plus en équipe, et surtout plus pour lui." Réponse de Victor sur son compte Instagram : "Demander son avis à un de mes proches, ce n'est pas la même chose que de me le demander directement. J'adore la ville, le club, mon coach et mon équipe. Personne n'est mon porte-parole." Gattuso, confirmant qu'il n'en est pas à ça près, ne lui en a pas tenu rigueur.