Naples - Osimhen doit regagner sa place

Victor Osimhen n'a pas fait exception à la règle : on répond rarement aux attentes exagérément proportionnelles au statut de joueur le plus cher de l'histoire d'un club. A fortiori lorsqu'on revêt, en prime, le même rang pour l'Afrique toute entière ! A 22 ans, l'attaquant nigérian avait été transféré du LOSC vers Naples pour plus de 80 millions d'euros. Résultat, huit matchs et deux petits buts en championnat, pour seulement cinq titularisations (lors de ses cinq premières sorties). C'est surtout la malchance qui a contraint la pépite lilloise, restée seulement un an dans le Nord - treize buts en 27 matchs, après une saison à 19 buts à Charleroi -, à ronger son frein depuis près de trois mois.

D'abord une malheureuse blessure à l'épaule, qui l'a bloqué tout le mois de décembre, puis le Covid en janvier... De retour dans le groupe pour les trois derniers matchs de Serie A, Osimhen n'est entré en jeu que deux fois. Un motif d'espoir, toutefois : sa première titularisation depuis le 8 novembre, mercredi en Coupe, lors de la demi-finale retour perdue sur le terrain de l'Atalanta (3-1, élimination après le 0-0 de l'aller). Mais Andrea Petagna a clairement profité de la période pour lui chiper la place, et Gennaro Gattuso n'en faisait pas mystère après le match, en conférence de presse : "Ce n'est pas facile d'être au sommet de sa forme après 94 jours d'absence. Il est loin de son meilleur niveau, il est capable de bien mieux. Il lui manque encore cette vitesse qui est son principal atout, mais il progresse..."



Juste avant sa blessure, l'avant-centre des Super Eagles (cinq buts en dix sélections) nous avait accordé un entretien, les yeux écarquillés : "Si on m'avait dit il y a trois ans que je jouerais à Naples, je vous aurais dit que vous vous moquiez de moi ! Désormais, je pense vraiment que tout est possible. C'est un rêve devenu réalité, je leur serai reconnaissant à vie ! Mon autre rêve, ce serait de devenir joueur africain de l'année. J'ai encore beaucoup de travail pour y arriver, mais je suis sur le bon chemin. Il n'y a plus que le football qui compte pour moi, je dois rester concentré et répondre aux nombreuses attentes." Pour espérer repartir en grande pompe face à la Juve, il lui faudra optimiser son temps de jeu, presque à la perfection.