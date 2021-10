Naples : Osimhen cible de cris racistes contre l'AS Rome

10 000 euros d'amende pour l'AS Rome

Le sujet du racisme en Italie a vécu un nouvel épisode à l'occasion du choc disputé entre l'AS Rome et Naples, dimanche dans l'optique de la neuvième journée de Serie A (0-0). L'ancien attaquant de Lille,. Ainsi, "en relation avec les chants discriminatoires de nature raciale visant le joueur Victor Osimhen", le juge sportif de la ligue a confié un supplément d'enquête qui sera à la charge du procureur de la Fédération, avec l'objectif de faire spécifier "dans le détail la durée et l'ampleur" des cris.Notant également la collaboration de la Roma pour l'identification des responsables, la Ligue a précisé dans son communiqué que les cris n'ont "Auteur de 9 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues, Victor Osimhen est un élément très important du Naples de Luciano Spalletti, et il n'a pas été le seul à subir des cris racistes depuis le début de la saison en Serie A. En effet, avant lui, les Français Mike Maignan et Tiémoué Bakayoko (AC Milan) ou encore le Sénégalais Kalidou Koulibaly (Naples) ont également été visés par ce fléau.