Naples : Osimhen, ça (re)commence mal…

Nouveau coup d'arrêt pour Victor Osimhen en Serie A. Auteur de huit buts en cinq matchs de préparation, l'attaquant de Naples a écopé de deux matchs de suspension après le carton rouge reçu face au promu Venise, samedi en Serie A. La Fédération italienne de football a annoncé la décision dans un communiqué. L'international nigérian avait été exclu en raison d'un mauvais geste sur Daan Heymans. L'ancien Lillois avait poussé sèchement son adversaire dans la surface sur un corner, s'estimant retenu par son vis-à-vis (22e). Une expulsion précoce qui n'avait toutefois pas barré aux siens la route de la victoire (2-0).

Osimhen sera donc privé du déplacement à Gênes dimanche et de la réception de la Juventus Turin le 12 septembre. De quoi alléger le calendrier du Super Eagle alors qu'approche la trêve internationale. Et lui valoir un avertissement de son entraîneur, Luciano Spalletti. « L’arbitre a été juste quand je suis allé lui parler et m’a expliqué ce qu’il avait vu. Victor (Osimhen) doit faire attention à ses réactions émotionnelles et instantanées. Il aura toujours les mains sur les défenseurs. Il doit être prudent », a prévenu le technicien italien.