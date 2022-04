Selon des sources italiennes, le club de Naples serait très préoccupé par un nouvel intérêt en provenance de la Premier League anglaise pour l'ancien Lillois Victor Osimhen. Ainsi, d'après une indiscrétion du Corriere dello Sport, Arsenal et Manchester United prépareraient des offres pour l'international nigérian.

Newcastle y songe aussi

Toujours selon la même source, Newcastle aurait fait une offre de 80 millions d'euros pour Osimhen en janvier, qui a toutefois été immédiatement rejetée par Naples. Les Azzurri seraient néanmoins prêts à vendre le Nigérian cet été, à un prix minimum de 120 millions d'euros. Manchester United et Arsenal seraient aussi en course et prêts à faire une proposition alléchante pour Victor Osimhen à la fin de la saison.