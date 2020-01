L’équipe de Napoli s’est inclinée samedi face à la Fiorentina à domicile (0-2) et ce revers coute très cher aux Partenopei. À la suite de cet accroc, il a été décidé qu’une mise au vert d’une semaine allait être mise en place. L’objectif étant de rebondir et négocier au mieux les deux matchs importants qui se profilent contre la Lazio en Coupe (mardi soir) et face à la Juventus en championnat (le week-end). Officiellement, cette décision émane du staff technique, en concertation avec ses troupes. « J’ai parlé avec mon équipe et on a décidé de ça », a clamé l’entraineur Gennaro Gattuso aux journalistes.

Naples n'en voit pas le bout

Ce n’est pas la première fois qu’une mise au vert prolongée est décrétée du côté du San Paolo. Ça avait déjà été le cas en novembre dernier après un match décevant en Ligue des Champions contre Salzbourg. À l’époque, les joueurs s’étaient rebellés et avaient refusé de mettre à exécution les ordres de leurs responsables. C’était alors le début d’une profonde crise chez les vice-champions d’Italie et dont Carlo Ancelotti n’est pas sorti indemne. Bis repetita ? À priori, les joueurs respecteraient de nouveau l'autorité. Mais nul doute qu’en cas de nouvelles contre-performances dans les jours à venir, le club phare du sud d’Italie va encore être confronté à de violentes secousses. A noter qu’il occupe actuellement une très décevante 14e place au classement de la Serie A, et avec 11 points de retard sur la quatrième place.