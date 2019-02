Naples: Malcuit vise les Bleus

Si Benjamin Pavard est devenu le chouchou du grand public français lors de la Coupe du monde, le poste de latéral droit reste ouvert en équipe de France. Kevin Malcuit aimerait s'inviter parmi les prétendants, lui qui s'est fait une place dans le onze de départ de Carlo Ancelotti à Naples.

"Les Bleus, c'est un rêve et un objectif, assume le défenseur de 27 ans dans les colonnes de France Football. C'est aussi cela qui a dicté mon dernier choix de carrière. Je suis au Napoli car je sais pertinemment que pour espérer accrocher le wagon des Bleus, cela passe par un grand club et des grands matches. Évidemment, le sélectionneur fait ses choix. Quant à moi, je me dois de rester sur ma lancée actuelle."