C'est évidemment anecdotique, mais il y a pire pour démarrer son aventure dans un nouveau club : avec sa recrue Stanislav Lobotka, Naples a gagné ses deux derniers matchs. Ce n'est pas arrivé si souvent pour les Napolitains de s'imposer deux fois de suite, seulement à deux autres reprises cette saison (en septembre et en octobre). Même si le Slovaque, entré en cours de jeu contre la Juve (à 1-0, victoire 2-1 du Napoli), a surtout eu le malheur de devoir sortir après 20 minutes pour sa première rencontre, en Coupe face à la Lazio (1-0) à cause de l'expulsion rapide de Hysaj...

Décrit par Gennaro Gattuso comme « un relayeur plutôt défensif qui aime porter le ballon, tel Marco Verratti », Lobotka a été lancé à Trencin, profitant du partenariat avec l'Ajax pour aller se former une saison dans la fameuse pépinière néerlandaise, en 2013 - 2014. « Enfant, j'ai toujours aimé jouer avec une balle, je jouais au tennis et aussi au basket... Et puis je me suis mis au football, car tout le monde en faisait en Slovaquie. » C'est finalement au Danemark, à Nordsjaelland, qu'il est allé chercher le tremplin vers l'Espagne et le Celta Vigo, où il vient de passer trois ans et demi. Au Napoli, il prend la relève d'un illustre compatriote, Marek Hamsik, parti en Chine cet été après douze ans au club.

“Sono felice di essere qui e di indossare la maglia del Napoli!”

« Il est vu comme un dieu à Naples, je suis heureux de rejoindre l'équipe où il évoluait, explique le milieu de 25 ans sur le site de la Fédération slovaque.On a échangé des messages, il m'a donné beaucoup de conseils et d'informations. Il m'a dit que s'ils mettaient autant d'argent, c'est qu'ils croyaient en moi. » En l'occurrence, 20 millions d'euros. « On a aussi parlé de la vie à Naples, il m'a aidé à tout arranger et j'en aurai besoin après la naissance de ma fille. »Les jours précédant son départ, Lobotka n'a vite eu la tête qu'à Naples. Son ancien coach Oscar Garcia ne s'en était d'ailleurs pas caché, il l'avait écarté pour cette raison. « Les gens perçoivent le football différemment par rapport à l'Espagne, c'est plus comme une religion, savoure le néo-Napolitain.» S'il n'a pas le même style que son nouvel entraîneur Gattuso, il l'a tout de même admiré en tant que joueur, au moins pour une raison précise : « Bien qu'il ne soit pas très grand, il était l'un des meilleurs. » Il mesurait pourtant 1,77 m, contre 1,70 m pour Lobotka. Un mélange entre Gattuso et Verratti (1,65 m), finalement.