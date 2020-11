Naples : Les salaires des joueurs pas encore versés ?

La déroute vécue au San Paolo dimanche contre le Milan AC (1-3) ne serait pas le seul problème à mettre au crédit des dirigeants napolitains. Incapable de battre le leader sur sa pelouse, le Napoli (6eme, 14 points) serait en proie à des grosses tensions en interne à la veille d'un rendez-vous important (ce jeudi, 21h) en Ligue Europa contre les Croates de Rijeka. Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, le club est en détresse financière à cause du contexte sanitaire actuel et n'aurait payé ni Gennaro Gattuso, ni son staff et les joueurs depuis le début de saison.

Inquiet des conséquences en termes d'images, le Napoli se serait toutefois engagé à payer un premier mois de salaire pour le 1er décembre au plus tard. Interrogé sur la question, le coach a d'emblée réfuté l'idée selon laquelle cette carence de paiement pourrait avoir un lien avec la performance de l'équipe : « Qui cherche des excuses ne peut pas travailler avec moi, de plus que la situation sera résolue dans les prochains jours. Mes joueurs ont de la passion, ils sont professionnels. »



La question épineuse balayée, Gattuso a de nouveau écarté l'hypothèse avancée par les médias italiens qui faisaient état d'une prise de bec avec certains joueurs dans le vestiaire après la rencontre, au point de vouloir démissionner : « Ce que vous avez écrit est faux, j'ai parlé et échangé avec mes joueurs, je vois de l'envie, de l'intensité mais il nous faut plus que ça ! Jouer bien nous rend paresseux, des fois il faut savoir souffrir et « lire » mieux le match. » Réaction attendue face aux Croates dès jeudi pour offrir à tous, un peu de répit.

