Naples: Koulibaly suspendu deux matches

Exclu mercredi dernier en fin de rencontre lors de la défaite de Naples face à Cagliari au stade San Paolo (0-1), en Serie A, Kalidou Koulibaly a écopé de deux matches de suspension. Le défenseur international sénégalais manquera la réception du promu Brescia, ce dimanche à 12h30, ainsi que le déplacement au Torino, le 6 octobre.

Dispiaciuto per la sconfitta e per l’espulsione. Voltiamo pagina!



Déçu pour la défaite et pour l'expulsion. Passons à autre chose!



Disappointed for the defeat and for the expulsion. Let's move on!#NapoliCagliari 0-1 #SerieA ⚽️ #KK #NoToRacism pic.twitter.com/GqQVdoqYkE