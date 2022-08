Lassé de devoir libérer des joueurs en plein milieu d’une saison pour les besoins de la CAN, Aurelio De Laurentiis, l’homme fort de Naples, vient de déclarer qu’il ne signera plus de joueurs africains dans son club. Des propos qui ont créé la controverse et qui ont même fait réagir l’un de ses anciens sociétaires, en la personne de Kalidou Koulibaly.

Koulibaly demande du respect pour l’Afrique



L’arrière sénégalais s’est insurgé face aux déclarations tenues par le président des Partenopei. Et il ne s’est pas gêné pour le reprendre publiquement à travers une publication sur les réseaux sociaux. « Tu ne peux pas parler des équipes nationales africaines comme cela. Tu dois les respecter de la même façon que tu respectes les équipes européennes », a-t-il clamé.



Kalidou Koulibaly a passé huit années à Naples. Durant ce séjour dans le sud de l’Italie, il a souvent été victime de discrimination de la part des tifosi adverses. Pacifiquement, il s’est toujours efforcé à combattre ce fléau. Voir son ancien patron faire le distinguo entre les joueurs de son continent et les autres a dû forcément l’insupporter.