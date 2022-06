Naples : Koulibaly parti pour partir ?

L'ancien capitaine de l'Italie Fabio Cannavaro admet qu'il est un grand fan du défenseur de Naples Kalidou Koulibaly. L'international sénégalais est notamment lié au FC Barcelone cet été, alors que les rumeurs de départ se multiplient depuis plusieurs années pour le joueur. Fabio Cannavaro, qui a joué pour Naples et qui a été l'un des symboles du club de Campanie pendant des années, s'est prononcé sur cette longue et épineuse saga de transferts : "Kalidou Koulibaly est un défenseur fort et il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui", a-t-il d'abord louangé, lui qui s'y connaît bien en grands défenseurs.

Koulibaly vers un départ de Naples

Les supporters de Naples sont naturellement contre le fait de perdre leur colosse en charnière centrale, mais il faut aussi écouter la réalité économique : "En même temps, je comprends (le président Aurelio) De Laurentiis car il n'est pas facile d'équilibrer les comptes. Parfois, on veut économiser de l'argent, mais dans certaines situations, le risque est de dépenser plus."