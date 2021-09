Naples : Insigne ne veut pas parler de titre

Naples, qui n'a pas remporté le Scudetto depuis 1990, a enchaîné six succès en six matches de championnat grâce à une victoire 2-0 à domicile contre Cagliari, dimanche. La star de l'équipe de Campanie, Victor Osimhen, a ouvert le score à la 11e minute avant qu'Insigne ne double la mise sur un penalty à la 12e minute de la seconde période. Le Napoli de Luciano Spalletti a remporté chacun de ses six premiers matches de saison en Serie A pour la deuxième fois de son histoire après 2017-18, mais Insigne a insisté sur le fait que l'équipe ne s'emballe pas.

Insigne calme le jeu

"Nous avons bien commencé, mais nous devons garder la tête basse, les pieds sur terre, parce que la route est très, très longue", a déclaré Insigne à DAZN, avec deux points d'avance sur Milan pour Naples. "C'est un sentiment incroyable [avec les fans], j'essaie d'en profiter et de rembourser tout le monde avec mes performances et en aidant l'équipe à gagner les matchs."