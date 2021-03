Naples : Ghoulam, le gros coup dur

Coup dur pour Faouzi Ghoulam. Un de plus ! Dimanche soir, à l’occasion du match de Naples contre Bologne en Serie A (3-1), l’arrière algérien a été victime d’une blessure au genou. Le coup pris par l’ancien Stéphanois paraissait être assez grave, et cela a été malheureusement confirmé ce lundi matin après des examens médicaux. Ghoulam souffre d’une rupture des ligaments du genou gauche. Une opération chirurgicale est prévue aujourd’hui.

Ghoulam pas épargné par les coups durs

Ghoulam (30 ans) n’est décidément pas verni. Il y a trois ans et demi, il avait subi une blessure comparable à l’autre genou. Cela l’avait immobilisé pendant plusieurs mois, tout en le freinant dans son élan alors qu'il était en pleine ascension et figurait parmi les meilleurs en Europe à son poste. Un coup dur dont il ne s’est jamais vraiment remis. La saison dernière, il avait aussi été arrêté pendant un long mois à cause d’un souci musculaire.



Le Fennec va devoir être très fort mentalement afin de surmonter cette épreuve et revenir sur les terrains avec la même motivation qu’avant. Il doit être d’autant plus peiné qu’il venait tout juste de regagner la confiance de son coach, Gennaro Gattuso. Dimanche, il disputait son 5e match d’affilée avec les Partenopei, et honorait sa deuxième titularisation en trois rencontres.