Naples : Gattuso en colère contre l'arbitrage

Gennaro Gattuso n'est pas connu pour être un adepte de la langue de bois. Et il l'a encore prouvé mercredi soir. Après la défaite du Napoli sur le terrain de l'Inter Milan (0-1), le technicien a vilipendé sa frustration auprès de l'arbitrage.Pour Gattuso, la sanction paraît disproportionnée au regard des faits reprochés. « Ce n'est qu'en Italie que je vois des arbitres montrer le rouge pour ces choses. Vous n'êtes pas expulsé dans la même situation en Angleterre. Je n'invente rien, j'ai joué en Écosse par le passé et je suis toujours leur football aujourd'hui. Le capitaine d'une équipe là-bas ne peut pas être expulsé pour un « fuck off »Au micro de Sky Italia, l'ancien joueur en a remis une couche sur le niveau global de ses compatriotes en Seria A. « Cela signifie que les arbitres sont sensibles, et si vous l'êtes, vous ne pouvez pas faire ce travail, a rétorqué Gattuso. Vous ne pouvez pas laisser une équipe à dix hommes pour cela. Quiconque a joué au football sait qu'il y a beaucoup en jeu dans un match comme celui-ci, et qu'un mot peut s'échapper. À mon avis, un arbitre doit avoir l'intelligence et le tact pour comprendre cela. ». Le Belge a été touché lors de ce match et souffre d'une « blessure du premier/deuxième degré avec atteinte du compartiment médial » au niveau de la cheville, a annoncé son club, ce jeudi. « Son état sera réévalué dans trois semaines, précise le communiqué. Il a déjà commencé la réhabilitation qui se poursuivra en Belgique pendant la période de Noël. » Le meilleur buteur de la formation italienne a marqué cinq fois et délivré sept passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues.