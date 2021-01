Naples : Gattuso confirmé à son poste

"Le président Aurelio De Laurentiis avec le vice-président Edoardo et le directeur général Andrea Chiavelli ont rencontré ce soir l'équipe et le staff technique, confirmant sa pleine confiance en l'entraîneur, Rino Gattuso", peut-on lire sur le communiqué publié par Naples.

Une réaction attendue en Coupe d'Italie



Une importante nouvelle à la veille du quarts de finale de la Coupe d'Italie, prévu jeudi soir contre Spezia, qui laisse également la porte ouverte à un possible renouvellement de contrat, qui était évoqué avant la série de résultats négatifs. Avant d'affronter Parme, dimanche, Naples aura l'obligation de se relever. Actuellement, avec un match en moins à disputer contre la Juventus, Naples est sixième de Serie A, à 9 unités du leader, l'AC Milan.

Le 17 janvier dernier, Naples s'était amusé avec la Fiorentina (6-0). On pouvait s'attendre à une possible série de résultats positifs par la suite mais finalement, les joueurs dirigés par Gennaro Gattuso ont subi deux défaites consécutives. D'abord face à la Juventus Turin en finale de la Supercoupe d'Italie (2-0) puis en Serie A face à l'Hellas Vérone (3-1). Il n'en fallait pas plus pour faire germer les premières rumeurs d'un possible licenciement de Gattuso, entraîneur de l'équipe depuis le 11 décembre 2019. Ce mercredi, le club a communiqué sur le sujet en se montrant convaincu par le coach italien.