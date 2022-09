Après s'être révélé à l'Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele a pris le chemin de Tottenham à l'été 2019. Un palier important pour l'international tricolore qui n'a pas réussi à le franchir. Mis de côté chez les Spurs, le milieu de terrain a été prêté une première fois la saison passée du côté de l'OL, avant de faire de nouveau ses valises au mois d'août dernier pour un nouveau prêt, direction Naples. Les premières prestations du joueur sont pour le moment bien ternes.



Parmi les observateurs, l'un d'entre eux n'a pas été tendre avec Tanguy Ndombele. Ancien de West Ham et de la Lazio Rome, Paolo Di Canio n'a pas fait dans la dentelle au moment de s'exprimer sur le cas du joueur napolitain. Aujourd'hui consultant pour Sky Sports, l'Italien a sorti les crampons. "Je n'ai qu'une chose à dire, si Spalletti réussit un miracle avec Ndombele, je lui tirerai mon chapeau et le féliciterai. Ce mec ne veut pas se sacrifier lorsqu'il n'a pas le ballon. Ce n'est pas un meneur de jeu et il peut tout au plus évoluer au milieu de terrain plutôt que d'être un milieu offensif."

Apprendre à nager

Pour imager ses propos, l'ancien sulfureux attaquant transalpin a fait dans l'humour nautique. "Je ne m'attends pas à ce que Spalletti le fasse marcher sur l'eau, mais s'il parvient au moins à le faire nager, ce serait déjà un énorme succès." A Tanguy Ndombele de tout faire pour éviter la noyade.