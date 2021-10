Naples cartonne, Osimhen rayonne

⚽ #FootballShow

Evénement dimanche soir à Florence : Victor Osimhen n'a pas marqué ! L'attaquant nigérian du Napoli restait sur. Expulsé lors de la première journée, l'ancien Lillois accompagne le début de saison parfait de son équipe, en tête du championnat avec sept victoires en autant de matchs. Après un premier exercice d'adaptation en 2020-2021, Osimhen commence automatiquement à s'inviter à la table des Ciro Immobile, Edin Dzeko, Alvaro Morata, Lautaro Martinez ou Zlatan Ibrahimovic, ses cinq grands concurrents des autres cadors. A seulement 22 ans, sa marge reste importante mais d'autant plus excitante.Après avoir déjà connu, Osimhen profite d'une expérience loin d'être anodine à son jeune âge. "On l'attend dans les gros rendez-vous, tempère Philippe Genin, notre spécialiste du football transalpin. Mais c'est sa saison ! Il rentre dans le moule." Il lui a fallu digérer une première année mouvementée, pleine de promesses après un triplé dès son premier match de préparation, puis une blessure et le Covid contracté lors d'un retour au Nigeria. Ses difficultés de finition se gomment au fur et à mesure, lui qui est plus à l'aise de manière spontanée, en une touche de balle, un peu à la manière d'un Edinson Cavani. Tout semble réuni, cette saison, pour qu'il justifie toute la confiance placée en lui par le Napoli."Il s'améliore et se bonifie, soutient Patrick Guillou, qui l'a eu brièvement sous ses ordres à Wolfsbourg. Sa technique de finition est très surprenante, ça sort des carcans, ce que me confirmait Christophe Galtier à Lille. Ses appels en profondeur sont bons. Les feuilles de l'automne ne font pas forcément les bourgeons du printemps, mais il a besoin de cet environnement où il peut s'épanouir." Les résultats aident forcément - mais c'est la logique du football - et Luciano Spalletti semble le couver de la manière idoine pour qu'il puisse bénéficier des, ses deux pourvoyeurs principaux. Il apparaît désormais clair que Naples va compter cette saison en Serie A. Alors, Osimhen aussi.